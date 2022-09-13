Sweatcoin — це безкоштовний мобільний додаток, який відслідковує щоденну кількість кроків та винагороджує активність валютою нового покоління.

Простіше кажучи, ваші кроки перетворюються у віртуальні гроші sweatcoin, які ви можете конвертувати у нову криптовалюту SWEAT.

Як вивести гроші з додатку Sweatcoin – далі у матеріалі.

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Генерація токенів

Команда Sweatcoin перенесла дату заходу генерації токенів (TGE) з 12 на 13 вересня. TGE – це саме той захід, на якому зароблені sweatcoin переведуться у нову криптовалюту SWEAT.

Коли ваші SWEAT розблокуються після TGE, ви зможете поставити його, аби отримати вищий дохід від криптовалюти. Іншими словами, ви зможете поставити SWEAT у стейкінг (зберігання коштів на спеціальному гаманці) та заробляти відсотки.

З часом після генерації у SWEAT ви зможете:

продавати свої SWEAT на відкритому ринку;

обмінювати їх на інші криптовалюти;

брати участь в управлінні мережею.

Коли можна вивести токени

Зробити це відразу після генерації – неможливо. Єдине, що можна буде – закинути SWEAT у стейкінг, а згодом – продавати чи обмінювати.

Проте, відразу після генерації, ви зможете вивести з додатку 10% токенів. Інші 90% будуть заблоковані, але лінійно розблокуються протягом 24 місяців.

Іншими словами, 10% – виводите відразу, 90% – ставите у стейкінг та маєте зможу отримати відсоток.

Як вивести SWEAT

Якщо у вас ще немає Sweat Wallet, скачайте та увійдіть в цей гаманець. Авторизуватися у додатку Sweat Wallet можна за допомогою застосунку Sweatcoin. Після запуску токену SWEAT, вам потрібно буде перейти у Sweat Wallet та обрати значок зі стрілочками (Exchange). За допомогою Exchange ви зможете замінювати ваші токени та виводити їх на будь-яку криповалютну біржу або гаманець. З крипто-біржі ви зможете виводити або продавати токени та отримувати реальні гроші.

Насправді, на даному етапі достеменно невідома чітка процедура виведення коштів. Ситуація стане більш зрозумілою після офіційного генерації токенів.

Фото: Sweatcoin