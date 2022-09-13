Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Інтернет

Крипта нового покоління: що таке Sweat та як її вивести

13 Вересня 2022, 12:04
Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Крипта нового покоління: що таке Sweat та як її вивести

Sweatcoin — це безкоштовний мобільний додаток, який відслідковує щоденну кількість кроків та винагороджує активність валютою нового покоління. 

Простіше кажучи, ваші кроки перетворюються у віртуальні гроші sweatcoin, які ви можете конвертувати у нову криптовалюту SWEAT.

Як вивести гроші з додатку Sweatcoin – далі у матеріалі.

Зараз дивляться

Генерація токенів

Команда Sweatcoin перенесла дату заходу генерації токенів (TGE) з 12 на 13 вересня. TGE – це саме той захід, на якому зароблені sweatcoin переведуться у нову криптовалюту SWEAT.

Коли ваші SWEAT розблокуються після TGE, ви зможете поставити його, аби отримати вищий дохід від криптовалюти. Іншими словами, ви зможете поставити SWEAT у стейкінг (зберігання коштів на спеціальному гаманці) та заробляти відсотки.

З часом після генерації у SWEAT ви зможете:

  • продавати свої SWEAT на відкритому ринку;
  • обмінювати їх на інші криптовалюти;
  • брати участь в управлінні мережею.

Коли можна вивести токени

Зробити це відразу після генерації – неможливо. Єдине, що можна буде – закинути SWEAT у стейкінг, а згодом – продавати чи обмінювати.

Проте, відразу після генерації, ви зможете вивести з додатку 10% токенів. Інші 90% будуть заблоковані, але лінійно розблокуються протягом 24 місяців.

Іншими словами, 10% – виводите відразу, 90% – ставите у стейкінг та маєте зможу отримати відсоток.

Як вивести SWEAT

  1. Якщо у вас ще немає Sweat Wallet, скачайте та увійдіть в цей гаманець.
  2. Авторизуватися у додатку Sweat Wallet можна за допомогою застосунку Sweatcoin.
  3. Після запуску токену SWEAT, вам потрібно буде перейти у Sweat Wallet та обрати значок зі стрілочками (Exchange).
  4. За допомогою Exchange ви зможете замінювати ваші токени та виводити їх на будь-яку криповалютну біржу або гаманець.
  5. З крипто-біржі ви зможете виводити або продавати токени та отримувати реальні гроші.

Насправді, на даному етапі достеменно невідома чітка процедура виведення коштів. Ситуація стане більш зрозумілою після офіційного генерації токенів.

Читайте також:
СмартфонВід хімічної до радіаційної небезпеки: додаток Повітряна тривога навчили новим оповіщенням

Фото: Sweatcoin

Теги
Гроші додаток Заробітки Криптовалюта
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь