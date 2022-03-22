Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Cпецтемы Видео
Интернет

Сказано — сделано: Anonymous слила базу данных компании Nestle

22 марта 2022, 18:08
Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Сказано — сделано: Anonymous слила базу данных компании Nestle
Источник: Depositphotos

Хакерская группа Anonymous слила данные одной из крупнейших пищевых компаний Nestle. Причиной стало то, что швейцарская компания отказалась выходить из российского рынка, несмотря на войну в Украине.

Об этом Anonymous сообщили в Twitter.

Накануне Anonymous пригрозили компаниям, работающим в РФ, и дали 48 часов на выход из рынка агрессора, иначе они станут целью хакеров.

— Коллектив Anonymous обнародовал базу данных крупнейшей пищевой компании в мире Nestlé. Утечка 10 Гб данных электронной почты, паролей, бизнес-клиентов Nestlé и т.д., – заявили хакеры.

Если хотите проверить, то вот ссылка на скачивание базы данных Nestlé.

Читайте также:
Сказано — сделано: Anonymous слила базу данных компании NestleЦифровые Робин Гуды: кто такие Anonymous и как они помогают Украине

Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь