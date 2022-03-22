Хакерская группа Anonymous слила данные одной из крупнейших пищевых компаний Nestle. Причиной стало то, что швейцарская компания отказалась выходить из российского рынка, несмотря на войну в Украине.

Об этом Anonymous сообщили в Twitter.

Накануне Anonymous пригрозили компаниям, работающим в РФ, и дали 48 часов на выход из рынка агрессора, иначе они станут целью хакеров.

— Коллектив Anonymous обнародовал базу данных крупнейшей пищевой компании в мире Nestlé. Утечка 10 Гб данных электронной почты, паролей, бизнес-клиентов Nestlé и т.д., – заявили хакеры.

Если хотите проверить, то вот ссылка на скачивание базы данных Nestlé.