Хакерская группа Anonymous слила данные одной из крупнейших пищевых компаний Nestle. Причиной стало то, что швейцарская компания отказалась выходить из российского рынка, несмотря на войну в Украине.

Об этом Anonymous сообщили в Twitter.

Накануне Anonymous пригрозили компаниям, работающим в РФ, и дали 48 часов на выход из рынка агрессора, иначе они станут целью хакеров.

— Коллектив Anonymous обнародовал базу данных крупнейшей пищевой компании в мире Nestlé. Утечка 10 Гб данных электронной почты, паролей, бизнес-клиентов Nestlé и т.д., – заявили хакеры.

Если хотите проверить, то вот ссылка на скачивание базы данных Nestlé.

JUST IN: The #Anonymous collective has leaked the database of the largest food company in the world, Nestlé. Leaked 10GB data of emails, passwords, Nestlé business costumers, etc. #OpRussia #boycottnestle #PullOutOfRussia pic.twitter.com/rvVkn0ygxj

