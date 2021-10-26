Платформа YouTube Music потрапила у скандал через те, що позиціонує українських артистів як росіян.

При формуванні тематичних плейлистів редактори російського сегменту використовують фото українських виконавців для обкладинки.

Наприклад, на обкладинці плейлиста Свіжі релізи з Росії можна побачити фотографію Костянтина Дмитрієва (Constantine). А у самому списку присутні треки Michelle Andrade, Насті Каменських, Наді Дорофєєвої і гурту Mozgi.

– І якщо у цьому випадку укладачі плейлиста ще можуть якось знайти виправдання, мовляв, у нього ж переважно російськомовний репертуар, то поява у плейлисті і на обкладинці Найкраще з російського року гурту Океан Ельзи інакше як анексією не назвеш, – повідомляє MusicInUA.

У плейлисті під назвою Найкраще з нашого інді можна знайти треки співачки Onuka, а сама Ната Жижченко прикрашає обкладинку добірки пісень.

Варто зауважити, що наразі увесь український музичний контент на платформі YouTube Music модерується з московського офісу компанії. Власне, це і є причиною “анексії” українських виконавців.

І вже тривалий час Мінцифри веде розмову про те, що Google і YouTube мають відкрити офіси в Україні. Лише таким чином вдасться повністю побороти російську пропаганду.