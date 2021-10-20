У YouTube з 15 листопада розпочнеться тижнева акція по шопінгу YouTube Holiday Stream and Shop. Це означає, що користувачі мережі зможуть купити товар прямо з відео в прямому ефірі.

Нова функція також дозволить відкривати каталог товарів, оцінювати нові продукти, задавати питання і купувати речі, якы сподобалися.

На YouTube Holiday Stream and Shop свої товари представлять такі компанії, як Walmart, Samsung і Verizon.

– Згідно з дослідженням, яке ми провели у співпраці з Publicis і TalkShoppe, 89% глядачів згодні з тим, що в YouTube дають рекомендації, яким вони можуть довіряти. В результаті люди, які роблять покупки на YouTube, швидше і впевненіше приймають рішення про них – безпрограшний варіант як для покупців, так і для брендів, – повідомляється в блозі Google.

Бета-тест проекту проводили в липні 2021 року, проте зараз вирішили випробувати функцію на більш широкій аудиторії.

У липні YouTube презентував нову функцію Super Thanks, яка дозволяє залишати чайові авторам каналів, тим самим дякувати за відеоролики.

Розмір винагороди від $2 до $50. Вдячні глядачі підсвічуватимуться в коментарях, тому блогери зможуть їх розпізнати.

Однак для того, щоб отримати Super Thanks, автори відео повинні бути учасниками партнерської програми YouTube. Також розробники обмірковують варіант, коли користувач сам вводитиме суму, яка йому підходить.