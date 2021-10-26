Платформа YouTube Music попала в скандал из-за того, что позиционирует украинских артистов как россиян.

При формировании тематических плейлистов редакторы российского сегмента используют фотографии украинских исполнителей для обложки.

Например, на обложке плейлиста Свежие релизы из России можно увидеть фотографию Константина Дмитриева (Constantine). А в самом списке присутствуют треки Michelle Andrade, Насти Каменских, Нади Дорофеевой и группы Mozgi.

— И если в этом случае составители плейлиста еще могут как-то найти оправдание, мол, у него же преимущественно русскоязычный репертуар, то появление в плейлисте и на обложке Лучшее из российского рока группы Океан Эльзы иначе как аннексией не назовешь, сообщает MusicInUA.

В плейлисте под названием Лучшее из нашего инди можно найти треки певицы Onuka, а сама Ната Жижченко украшает обложку подборки песен.

Стоит отметить, что весь украинский музыкальный контент на платформе YouTube Music модерируется из московского офиса компании. Собственно, это и есть причина “аннексии” украинских исполнителей.

И уже долгое время Минцифры ведет разговор о том, что Google и YouTube должны открыть офисы в Украине. Только таким образом удастся полностью одолеть российскую пропаганду.