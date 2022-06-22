У сьогоднішніх реаліях багато українців опинилися за кордоном – мільйони громадян вирушили до країн ЄС і не тільки, і для безпечного життя необхідні кошти, навіть в умовах підтримки держави або волонтерів.

Дуже зручно платити за послуги безготівково – за допомогою банківських карток, адже автоматична конвертація гривень на місцеву валюту не дає можливості бути ошуканими шахраями. За кордоном можна поповнювати свою банківську картку, і для цього є кілька доступних способів.

Як поповнити картку ПриватБанку за кордоном – далі у матеріалі.

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Варто відразу зазначити, що поповнення картки цього банку за кордоном розцінюватиметься як іноземний переказ грошей.

1. Міжнародні системи переказів. Для цього необхідно вказати дані одержувача коштів: ПІБ (латиницею), країну та місто. Для цього можна скористатися сервісами Western Union, MoneyGram або RIA Money Transfer – це найбільші системи для переказу грошей.

2. SWIFT-платежі. Для цього потрібно дізнатися про SWIFT-код банку, який відображається на сайті ПриватБанку в списку Контакти.

Надсилання коштів через цю систему можливе через мобільний банкінг Приват24. Для цього необхідно знати таку інформацію – ПІБ та повну поштову адресу одержувача, номер картки, IBAN, назву банку одержувача, а також його юридичну адресу і SWIFT-код.

3. Переказ на картку Visa/MasterCard (P2P). Найпростіший і найпоширеніший спосіб. Відправлення грошей здійснюється за допомогою вказівки повного номера картки та ПІБ одержувача на латиниці. Гроші вирушають із рахунку у місцевому банку.