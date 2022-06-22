В сегодняшних реалиях многие украинцы оказались за границей — миллионы граждан отправились в страны ЕС и не только, и для относительно безопасной жизни необходимы средства, даже в условиях поддержки государства или волонтеров.

Очень удобно платить за услуги в безналично — с помощью банковских карточек, ведь автоматическая конвертация гривен на местную валюту не дает возможности быть обманутыми мошенниками. За границей можно и пополнять свою банковскую карточку, и для этого есть несколько доступных способов.

Как пополнить карту ПриватБанка за границей — далее в материале.

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Стоит сразу отметить, что пополнение карточки этого банка за границей будет расцениваться как иностранный перевод денег.

1. Международные системы переводов. Для этого необходимо указать данные получателя средств: ФИО (на латинице), страну и город. Для этого можно воспользоваться сервисами Western Union, MoneyGram или RIA Money Transfer — это крупнейшие системы для перевода денег.

2. SWIFT-платежи. Для этого нужно узнать SWIFT-код банка, который отображается на сайте ПриватБанка в списке Контакты.

Отправка средств через эту систему возможна через мобильный банкинг Приват24. Для этого необходимо знать следующую информацию: ФИО и полный почтовый адрес получателя, номер карты, IBAN, название банка получателя, а также его юридический адрес и SWIFT-код.

3. Перевод на карту Visa/MasterCard (P2P). Самый простой и распространенный способ. Отправка денег осуществляется с помощью указания полного номера карты и ФИО получателя на латинице. Деньги отправляются со счета в местном банке.