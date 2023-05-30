За тривалого користування смартфоном у динамік пристрою потрапляє пил та інші маленькі смітинки, які значно погіршують звук.

Тому окрему увагу потрібно приділяти не лише очищенню екрана та задньої панелі телефона, а й динамікам.

Як правильно та безпечно почистити динамік смартфона та коли це потрібно робити – читайте в нашому матеріалі.

Коли чистити динамік

Насправді ви зрозумієте самі, коли помітите значне погіршення звуку. Це одна з явних ознак того, що нижні та верхні отвори динаміка засмічені.

Впоратися з проблемою можна кількома способами:

звернутись до сервісного центру;

почистити динамік самостійно;

використати спеціальний звук для очищення.

Із першим варіантом усе зрозуміло, вам необхідно лише звернутися до фахівців, аби ті виконали професійну чистку.

Якщо ж ви обрали другий варіант – діяти потрібно максимально обережно, аби не пошкодити пристрій. Наприклад, заборонено використовувати побутову хімію.

Найкраще очистити динамік на телефоні можна за допомогою зубної щітки або дерев’яної зубочистки. Для розм’якшення сміття всередині можна використовувати чистий спирт або спеціальний бензин для запальничок. Але діяти потрібно дуже обережно.

Останній варіант вважається найбезпечнішим, оскільки вам необхідно лише увімкнути спеціальний звук на телефоні та почекати поки увесь пил вийде з динаміків.

Звук для очищення динаміків на Android

Для цього не обовʼязково завантажувати спеціальні додатки, адже такий звук є на кожному смартфоні. Вам лише потрібно:

У розділі Налаштувань знайти пункт Розширені. Там обрати Очищення динаміка. Після запуску функції переверніть пристрій екраном вниз і легко струшуйте. Таким чином пил під впливом звуку випаде з отворів.

Як очистити динаміки за допомогою звуку на iOS

Якщо у вас iPhone, необхідно завантажити додаток Speaker Cleaner через App Store.

Програма має дуже простий інтерфейс, з яким легко розібратися без інструкції. Після завантаження зайдіть у додаток і натисніть кнопку Clean Speaker.

Після чого збільште гучність до максимуму, переверніть телефон екраном вниз і струшуйте гаджет, поки звучить сигнал.

Звук для очищення динаміку від пилу

Якщо не хочете завантажувати спеціальний додаток, просто увімкніть відео та залиште телефон на кілька хвилин. Потім починайте струшувати гаджет, щоб зайве сміття та пил вийшли з динаміків.