Якщо ви збираєтеся за кордон, варто знати, що за міжнародний роумінг інколи стягується додаткова оплата.

Крім цього, в Україні діє національний роумінг між операторами звʼязку. Ця послуга дає можливість вручну переключатися на інші мережі, якщо ваша недоступна.

Як відключити роумінг на телефоні, розповідають Факти ICTV.

Як відключити роумінг на Android

Перейдіть у меню Параметри. Виберіть Мобільні дані. У цьому розділі має бути послуга Роумінг даних. Якщо вона ввімкнена, потрібно перетягнути важіль або натиснути на неї. За необхідності підтвердіть свої дії. Коли ж вам треба буде активувати Роумінг даних, виконуйте таку ж саму інструкцію.

Як відключити роумінг на iPhone та iPad

Перейдіть у меню Параметри. Натисніть на Стільниковий інтернет або Мобільний інтернет. Перетягніть важіль або натисніть на нього, щоб вимкнути роумінг.

Придбайте плани роумінгу

А щоб уникнути плати та вищих тарифів, можна придбати план роумінгу. Звʼяжіться з вашим оператором онлайн або зателефонуйте. Після того, як ви придбаєте послугу, її необхідно увімкнути.

Після прибуття в іншу країну:

Відкрийте меню Параметри. Перейдіть у Стільникові дані або Мобільні дані. Далі потрібно зайти в Опції стільникових даних й увімкнути Роумінг даних.

Як відключити внутрішній роумінг на Android

Коли ви налаштовуєте мережу іншого оператора, автовибір автоматично перемикається на ту, де є звʼязок.

Щоби залишити мережу одного оператора, зробіть наступне:

Перейдіть до меню Налаштування. Далі виберіть Мобільну мережу або Підключення. У розділі Оператор вимкніть автоматичний вибір мережі та підключіться до потрібної.

Як відключити внутрішній роумінг на iOS

Перейдіть в Параметри й виберіть Стільникові дані. Після цього натисніть на Вибір мережі. Вимкніть автоматичний вибір. Оберіть мережу потрібного оператора.

Якщо не вийшло, повторіть кілька разів.