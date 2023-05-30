При длительном пользовании смартфоном в динамик устройства попадает пыль и другие маленькие соринки, которые значительно ухудшают звук.

Поэтому отдельное внимание нужно уделять не только очистке экрана и задней панели телефона, но и динамикам.

Как правильно и безопасно почистить динамик смартфона и когда это нужно делать — читайте в нашем материале.

Когда чистить динамик

На самом деле вы поймете сами, когда заметите значительное ухудшение звука. Это один из явных признаков засорения нижних и верхних отверстий динамика.

Справиться с проблемой можно несколькими способами:

обратиться в сервисный центр;

почистить динамик самостоятельно;

использовать специальный звук для очистки.

С первым вариантом все понятно, вам необходимо лишь обратиться к специалистам, чтобы те выполнили профессиональную чистку.

Если же вы выбрали второй вариант — действовать нужно максимально осторожно, чтобы не повредить устройство. Например, запрещено использовать бытовую химию.

Лучше всего очистить динамик на телефоне с помощью зубной щетки или деревянной зубочистки. Для размягчения мусора внутри можно использовать чистый спирт или специальный бензин для зажигалок. Но действовать нужно очень осторожно.

Последний вариант считается самым безопасным, поскольку вам необходимо лишь включить специальный звук на телефоне и подождать пока вся пыль выйдет из динамиков.

Звук для очистки динамиков на Android

Для этого не обязательно скачивать специальные приложения, ведь такой звук есть на каждом смартфоне. Вам только нужно:

В разделе Настроек найти пункт Расширенные. Там выбрать Очистка динамика. После запуска функции переверните устройство экраном вниз и легко встряхните. Таким образом пыль под воздействием звука выпадет из отверстий.

Как очистить динамики с помощью звука на iOS

Если у вас iPhone, необходимо загрузить приложение Speaker Cleaner через App Store.

Программа имеет очень простой интерфейс, с которым легко разобраться без инструкции. После загрузки зайдите в приложение и нажмите кнопку Clean Speaker.

После чего увеличьте громкость до максимума, переверните телефон экраном вниз и встряхивайте гаджет, пока звучит сигнал.

Звук для очистки динамика от пыли

Если не хотите загружать специальное приложение, просто включите видео и оставьте телефон на несколько минут. Затем начните встряхивать гаджет, чтобы из динамиков вышел лишний мусор и пыль.