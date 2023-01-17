Будь-який телефон потребує захисту. Тому сьогодні важко уявити людину, яка користується смартфоном без захисної плівки та чохла.

Захисна плівка на телефон – тонке покриття, що захищає екран смартфона від подряпин, затертостей та рятує його під час невеликого падіння.

Як правильно наклеїти захисну плівку на телефон, читайте в нашому матеріалі.

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Як клеїти плівку на телефон

Більшість довіряє це питання професіоналам. Працівники спеціалізованих магазинів не лише продають, а й клеять плівки на смартфони. Проте така послуга не безплатна.

Якщо ж віддавати кошти за цю роботу бажання немає, виконати процедуру можна самостійно. Щоби плівка трималася довго та була рівно приклеєна, варто дотримуватись кількох правил:

плівка має бути наклеєна рівно;

перед наклеювання варто прибрати увесь пил та бруд з екрана;

якщо під плівкою почали утворюватися повітряні бульбашки, їх потрібно прибрати.

Здається нічого складного, проте цей процес може забрати у вас багато нервів, тому все потрібно робити поступово.

Прибираємо пил

Вам знадобиться:

маленька ганчірка з мікрофібри;

пульверизатор з антисептиком.

Також важливе приміщення, в якому відбувається процес. Якщо ви вдома, то найкраще підійде ванна кімната. Там вищий рівень вологості та менша кількість пилу.

Отож:

Зайдіть у ванну кімнату та відкрийте кран з гарячою водою (це підвищить рівень вологи). Зніміть з екрана стару плівку. Розприскувачем нанесіть невелику кількість антисептика та протріть екран смартфона ганчіркою з мікрофібри.

Екран вашого телефона має бути бездоганно чистим. Коли ви позбулися пилу, можна клеїти плівку.

До речі, деякі виробники разом з плівками продають спеціальну липку стрічку – щось на кшталт скотча. Ця стрічка допомагає позбутися пилу з екрана та з плівки.

Як наклеїти плівку рівно

Для цього вам знадобиться:

скотч;

захисна плівка;

телефон.

Візьміть плівку, не знімаючи з неї захисного покриття, прикладіть її до екрана з потрібною точністю.

Потім відріжте два шматки скотчу по 3 см кожен. Притисніть плівку до телефона та закріпіть її скотчем.

Вільні кінця липкої стрічки заведіть за корпус телефона. Тепер скотч буде відігравати роль дверних петель, які дадуть змогу прибрати плівку, але не дадуть їй зміститися.

Прибравши плівку, зніміть з неї захисне покриття та обережно приклейте до екрана.

Позбуваємось бульбашок

Коли плівка приклеїться до екрана, можуть зʼявитися неприємні повітряні бульбашки. Їх можна видалити за допомогою звичайної банківської картки.

Візьміть картку та починайте водити нею по екрану: так ви приберете бульбашки з-під плівки. Водіть карткою доти, доки усі бульбашки не зникнуть. Набризкайте на екран антисептик та витріть його ганчіркою з мікрофібри. Обережно давіть на плівку, щоб вона надійно приклеїлась.

Після закінчення процесу, залиште телефон на годину, щоби плівка остаточно підсохла.