Любой телефон нуждается в защите. Поэтому сегодня трудно представить человека, который пользуется смартфоном без защитной пленки и чехла.
Защитная пленка на телефон — тонкое покрытие, защищающее экран смартфона от царапин, затертостей и спасает его во время незначительного падения.
Как правильно наклеить защитную пленку на телефон, читайте в нашем материале.
Как клеить пленку на телефон
Многие доверяют этот вопрос профессионалам. Работники специализированных магазинов не только продают, но и клеят пленки на смартфоны. Однако такая услуга не бесплатна.
Если же отдавать деньги за эту работу желания нет, выполнить процедуру можно самостоятельно. Чтобы пленка держалась долго и была ровно приклеена, стоит придерживаться нескольких правил:
- пленка должна быть наклеена ровно;
- перед наклеиванием следует убрать всю пыль и грязь с экрана;
- если под пленкой начали образовываться воздушные пузырьки, их нужно убрать.
Кажется ничего сложного, однако этот процесс может отнять у вас много нервов, поэтому все нужно делать постепенно.
Удаляем пыль
Вам понадобится:
- маленькая тряпка из микрофибры;
- пульверизатор с антисептиком.
Также важную роль играет помещение, в котором происходит процесс. Если вы дома, то лучше всего подойдет ванная комната. Там более высокий уровень влажности и меньшее количество пыли.
Итак:
- Зайдите в ванную комнату и откройте кран с горячей водой (это повысит уровень влажности).
- Снимите с экрана старую пленку.
- Распылителем нанесите небольшое количество антисептика и протрите экран смартфона тряпкой из микрофибры.
Экран вашего телефона должен быть безупречно чистым. Как только избавились от пыли, можно клеить пленку.
Кстати, некоторые производители вместе с пленками продают специальную липкую ленту — что-то вроде скотча. Эта лента помогает избавиться от пыли с экрана и с пленки.
Как наклеить пленку ровно
Для этого вам понадобится:
- скотч;
- защитная пленка;
- телефон.
Возьмите пленку, не снимая с нее защитного покрытия, приложите ее к экрану с нужной точностью.
Затем отрежьте два куска скотча по 3 см каждый. Прижмите пленку к телефону и закрепите ее скотчем.
Свободные концы липкой ленты заведите за корпус телефона. Теперь скотч будет играть роль дверных петель, которые позволяют отбросить пленку, но не дают ей сместиться.
Отбросив пленку, снимите с нее защитное покрытие и осторожно приклейте к экрану.
Избавляемся от пузырей
Когда пленка приклеится к экрану, у вас могут появиться неприятные воздушные пузырьки. Их можно убрать с помощью обычной банковской карточки.
- Возьмите карточку и начинайте водить ею по экрану: вы должны выгнать пузыри из-под пленки.
- Водите карточкой до тех пор, пока все пузырьки не исчезнут.
- Набрызгайте на экран антисептик и вытрите его тряпкой из микрофибры. Осторожно давите на пленку, чтобы она надежно приклеилась.
По окончанию процесса, оставьте телефон на час, чтобы пленка окончательно подсохла.