Любой телефон нуждается в защите. Поэтому сегодня трудно представить человека, который пользуется смартфоном без защитной пленки и чехла.

Защитная пленка на телефон — тонкое покрытие, защищающее экран смартфона от царапин, затертостей и спасает его во время незначительного падения.

Как правильно наклеить защитную пленку на телефон, читайте в нашем материале.

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Как клеить пленку на телефон

Многие доверяют этот вопрос профессионалам. Работники специализированных магазинов не только продают, но и клеят пленки на смартфоны. Однако такая услуга не бесплатна.

Если же отдавать деньги за эту работу желания нет, выполнить процедуру можно самостоятельно. Чтобы пленка держалась долго и была ровно приклеена, стоит придерживаться нескольких правил:

пленка должна быть наклеена ровно;

перед наклеиванием следует убрать всю пыль и грязь с экрана;

если под пленкой начали образовываться воздушные пузырьки, их нужно убрать.

Кажется ничего сложного, однако этот процесс может отнять у вас много нервов, поэтому все нужно делать постепенно.

Удаляем пыль

Вам понадобится:

маленькая тряпка из микрофибры;

пульверизатор с антисептиком.

Также важную роль играет помещение, в котором происходит процесс. Если вы дома, то лучше всего подойдет ванная комната. Там более высокий уровень влажности и меньшее количество пыли.

Итак:

Зайдите в ванную комнату и откройте кран с горячей водой (это повысит уровень влажности). Снимите с экрана старую пленку. Распылителем нанесите небольшое количество антисептика и протрите экран смартфона тряпкой из микрофибры.

Экран вашего телефона должен быть безупречно чистым. Как только избавились от пыли, можно клеить пленку.

Кстати, некоторые производители вместе с пленками продают специальную липкую ленту — что-то вроде скотча. Эта лента помогает избавиться от пыли с экрана и с пленки.

Как наклеить пленку ровно

Для этого вам понадобится:

скотч;

защитная пленка;

телефон.

Возьмите пленку, не снимая с нее защитного покрытия, приложите ее к экрану с нужной точностью.

Затем отрежьте два куска скотча по 3 см каждый. Прижмите пленку к телефону и закрепите ее скотчем.

Свободные концы липкой ленты заведите за корпус телефона. Теперь скотч будет играть роль дверных петель, которые позволяют отбросить пленку, но не дают ей сместиться.

Отбросив пленку, снимите с нее защитное покрытие и осторожно приклейте к экрану.

Избавляемся от пузырей

Когда пленка приклеится к экрану, у вас могут появиться неприятные воздушные пузырьки. Их можно убрать с помощью обычной банковской карточки.

Возьмите карточку и начинайте водить ею по экрану: вы должны выгнать пузыри из-под пленки. Водите карточкой до тех пор, пока все пузырьки не исчезнут. Набрызгайте на экран антисептик и вытрите его тряпкой из микрофибры. Осторожно давите на пленку, чтобы она надежно приклеилась.

По окончанию процесса, оставьте телефон на час, чтобы пленка окончательно подсохла.