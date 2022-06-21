В сети появилась новая опасность для украинцев от хакеров. Злоумышленники осуществляют кибератаку через поддельные письма о штрафах от налоговой и ядерном терроризме.

Об этом сообщают эксперты из CERT-UA, которые работают при Госспецсвязи.

Мошенники отправляют на электронные почты фишинговые письма, якобы от имени государственных структур — Государственной налоговой службы Украины. Такие письма имеют тему Уведомление о неуплате налога, чтобы привлечь внимание жертвы.

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В самом сообщении находится файл, в котором якобы хранится вся информация о штрафе. Документ называется Наложениештрафныхсанкций.zip — в Госспецсвязи предупреждают, что его ни в коем случае нельзя открывать. В файле хранится вирус, который проникает в компьютер или телефон после загрузки документа в память.

Аналогичная фишинговая атака осуществлялась с использованием темы ядерного терроризма. Документ NuclearTerrorismAVeryRealThreat.rtf также таит в себе вирус, который может украсть личные данные пользователя, пароли, и даже информацию о банковской карточке.

Хакеры способны воровать данные не только с помощью фишинга, но и — пиратские программы могут хранить в себе вирусы, которые незаметно проникнут в систему устройства. Эксперты рекомендуют скачивать программы только с сайтов производителей, а также проверять свое устройства антивирусным приложением.