Як усунути проблему з відображенням посвідчення водія в Дії, далі в нашому матеріалі.

Для того, щоб дані з прав відображалися в додатку Дія необхідно пройти верифікацію (уточнення інформації в реєстрі посвідчень водія та в реєстрі реєстрації транспортних засобів).

Як зробити, щоб права підтягнулись в Дії

Увійдіть до електронного кабінету водія, використовуючи електронний підпис У розділі Електронні послуги виберіть Уточнення даних у реєстрі посвідчень водія Потім заповніть форму заяви на сайті та напишіть тип проблеми Завантажте фото потрібних документів (посвідчення водія з обох сторін, паспорт, відомості про місце реєстрації) Підтвердьте розгляд заяви

Після цього система має автоматично підтягнути документи водія. Якщо цього не сталося, зверніться до служби підтримки Дія.

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