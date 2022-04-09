Як усунути проблему з відображенням посвідчення водія в Дії, далі в нашому матеріалі.
Для того, щоб дані з прав відображалися в додатку Дія необхідно пройти верифікацію (уточнення інформації в реєстрі посвідчень водія та в реєстрі реєстрації транспортних засобів).
Як зробити, щоб права підтягнулись в Дії
- Увійдіть до електронного кабінету водія, використовуючи електронний підпис
- У розділі Електронні послуги виберіть Уточнення даних у реєстрі посвідчень водія
- Потім заповніть форму заяви на сайті та напишіть тип проблеми
- Завантажте фото потрібних документів (посвідчення водія з обох сторін, паспорт, відомості про місце реєстрації)
- Підтвердьте розгляд заяви
Після цього система має автоматично підтягнути документи водія. Якщо цього не сталося, зверніться до служби підтримки Дія.
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