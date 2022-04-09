Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Інтернет

Що робити, якщо зникли права в Дії

9 Квітня 2022, 12:58
Олена Конюшок SEO-спеціаліст
пропали права в дія

Як усунути проблему з відображенням посвідчення водія в Дії, далі в нашому матеріалі.

Для того, щоб дані з прав відображалися в додатку Дія необхідно пройти верифікацію (уточнення інформації в реєстрі посвідчень водія та в реєстрі реєстрації транспортних засобів).

Як зробити, щоб права підтягнулись в Дії

  1. Увійдіть до електронного кабінету водія, використовуючи електронний підпис
  2. У розділі Електронні послуги виберіть Уточнення даних у реєстрі посвідчень водія
  3. Потім заповніть форму заяви на сайті та напишіть тип проблеми
  4. Завантажте фото потрібних документів (посвідчення водія з обох сторін, паспорт, відомості про місце реєстрації)
  5. Підтвердьте розгляд заяви

Після цього система має автоматично підтягнути документи водія. Якщо цього не сталося, зверніться до служби підтримки Дія.

Читайте:

Як шерити документи на авто у додатку Дія

Як оновити програму Дія

Теги
Дія , Додаток Дія
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь