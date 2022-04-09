Как устранить проблему с отображение водительского удостоверения в Дії, далее в нашем материале.
Для того, чтобы данные по правам отображались в приложении Дія необходимо пройти верификацию (уточнение информации в реестре водительских удостоверений и в реестре регистрации транспортных средств).
Как сделать чтобы права отображались в Дії
- Войдите в электронный кабинет водителя, используя электронную подпись
- В разделе Электронные услуги выберите пункт Уточнение данных в реестре водительских удостоверений
- Затем заполните форму на сайте и напишите тип проблемы
- Загрузите фото нужных документов (водительское удостоверение с обеих сторон, паспорт, сведения о месте регистрации)
- Подтвердите рассмотрение заявления
После этого система должна автоматически подтянуть документы водителя. Если этого не произошло обратитесь тогда в службу поддержки Дія.
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