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Что делать, если пропали права в Дії

9 апреля 2022, 12:58
Олена Конюшок SEO-спеціаліст
пропали права в дія

Как устранить проблему с отображение водительского удостоверения в Дії, далее в нашем материале.

Для того, чтобы данные по правам отображались в приложении Дія необходимо пройти верификацию (уточнение информации в реестре водительских удостоверений и в реестре регистрации транспортных средств).

Как сделать чтобы права отображались в Дії

  1. Войдите в электронный кабинет водителя, используя электронную подпись
  2. В разделе Электронные услуги выберите пункт Уточнение данных в реестре водительских удостоверений
  3. Затем заполните форму на сайте и напишите тип проблемы
  4. Загрузите фото нужных документов (водительское удостоверение с обеих сторон, паспорт, сведения о месте регистрации)
  5. Подтвердите рассмотрение заявления

После этого система должна автоматически подтянуть документы водителя. Если этого не произошло обратитесь тогда в службу поддержки Дія.

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Теги
Дія , Приложение Дія
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