Как устранить проблему с отображение водительского удостоверения в Дії, далее в нашем материале.

Для того, чтобы данные по правам отображались в приложении Дія необходимо пройти верификацию (уточнение информации в реестре водительских удостоверений и в реестре регистрации транспортных средств).

Как сделать чтобы права отображались в Дії

Войдите в электронный кабинет водителя, используя электронную подпись В разделе Электронные услуги выберите пункт Уточнение данных в реестре водительских удостоверений Затем заполните форму на сайте и напишите тип проблемы Загрузите фото нужных документов (водительское удостоверение с обеих сторон, паспорт, сведения о месте регистрации) Подтвердите рассмотрение заявления

После этого система должна автоматически подтянуть документы водителя. Если этого не произошло обратитесь тогда в службу поддержки Дія.

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