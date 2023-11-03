Відтепер українці можуть сплатити штраф за адміністративне порушення у застосунку Дія.

У Міністерстві цифрової трансформації запевнили, що нова послуга зекономить час та допоможе швидше закрити справу без зайвої бюрократії.

До адмінпорушень належать дрібне хуліганство, несвоєчасна сплата податків, порушення громадського спокою, правил дорожнього руху чи правил торгівлі. За них передбачена адміністративна відповідальність, зокрема штраф.

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Як сплатити штраф в Дії

Авторизуйтесь у застосунку Дія. Перейдіть до розділу Послуги – Штрафи – Судові штрафи. Виберіть потрібний штраф та сплатіть його.

Або:

Перейдіть до розділу Послуги – Судові справи. Виберіть судову справу, за якою виписано штраф. Ви побачите про це відмітку на картці. Сплатіть штраф.

Квитанція автоматично надійде до суду, після зарахування коштів вашу справу закриють.

У Мінцифри нагадали, що раніше для сплати штрафу за адмінпорушення українці мали прийти до суду, щоб отримати паперове судове рішення та реквізити для сплати. А потім потрібно було йти в банк та сплачувати штраф за квитанцією.

Фото: Дія