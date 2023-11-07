Акумулятор у смартфоні — напевно, основний біль користувачів на сьогодні. Стан батареї погіршується після кожного заряджання. Через це за деякий час виникає швидкий розряд акумулятора.

Щоб несподівано не опинитися із зіпсованою батереєю та розрядженим смартфоном, бажано час від часу перевіряти загальний стан батареї, використовуючи комбінацію клавіш *#*#6485#*#*. Що означає ця комбінація та для чого вона потрібна — читайте в нашій статті.

*#*#6485#*#* — що це за код та для чого він потрібен

Код *#*#6485#*#* допоможе власникам сучасних моделей Xiaomi та Redmi дізнатися про загальний стан акумуляторної батереї. Такий метод працює майже на всіх гаджетах.

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Якщо в інженерному меню набрати цей код, то в результаті з’явиться звіт про поточний стан акумулятора пристрою.

Як використовувати код *#*#6485#*#*

Для того, щоб викликати секретне меню Xiaomi, потрібно ввести спеціальний код *#*#6485#*#*#* у вікні для набору номера. З його допомогою власник смартфону отримає доступ до даних загального стану акумулятора Xiaomi.

У вікні телефону можна побачити список зі значеннями MB, MU, MP, MF, MM, де:

MB_00 — заряд акумулятора;

MF_06 — ємність батареї, що заявлена ​​виробником;

MF_05 — ємність АКБ на поточний момент (можуть бути відсутні);

MF_02 — кількість циклів перезаряджання;

MB_06 — стан акумулятора.

Зверніть увагу! Деякі дані можуть бути відсутні, це залежить від версії Android.

Судячи із зображення, зрозуміло, для чого використовувати код *#*#6485#*#*. Дані цього меню будуть також корисні майстрам сервісних центрів при ремонті телефону.

Ось таким простим способом можна дізнатися про стан акумулятора на Xiaomi та Redmi.