Аккумулятор в смартфоне — наверное, основная боль пользователей на сегодняшний день. Состояние батареи ухудшается после каждой зарядки. Из-за этого через некоторое время возникает быстрый разряд аккумулятора.

Чтобы неожиданно не оказаться с испорченной батареей и разряженным смартфоном, желательно время от времени проверять общее состояние батареи, используя комбинацию клавиш *#*#6485#*#*#*. Что означает эта комбинация и для чего она нужна — читайте в нашей статье.

*#*#6485##*#*#* — что это за код и для чего он нужен

Код *#*#6485#*#*#* поможет владельцам современных моделей Xiaomi и Redmi узнать об общем состоянии аккумуляторной батареи. Такой метод работает почти на всех гаджетах.

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Если в инженерном меню набрать этот код, то в результате появится отчет о текущем состоянии аккумулятора устройства.

Как использовать код *#*#6485#*#*#*

Для того, чтобы вызвать секретное меню Xiaomi, нужно ввести специальный код *#*#6485#*#*#*#*#* в окне для набора номера. С его помощью владелец смартфона получит доступ к данным общего состояния аккумулятора Xiaomi.

В окне телефона можно увидеть список со значениями MB, MU, MP, MF, MM, где:

MB_00 — заряд аккумулятора;

MF_06 — емкость батареи, заявленная производителем;

MF_05 — емкость АКБ на данный момент (могут отсутствовать);

MF_02 — количество циклов перезарядки;

MB_06 — состояние аккумулятора.

Обратите внимание! Некоторые данные могут отсутствовать, это зависит от версии Android.

Судя по изображению, понятно, для чего использовать код *#*#6485#*#*#*.

Данные этого меню будут также полезны мастерам сервисных центров при ремонте телефона.

Вот таким простым способом можно узнать о состоянии аккумулятора на Xiaomi и Redmi.