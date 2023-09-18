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Ще iPhone 15 не розкупили: інсайдери заговорили про iPhone 16

18 Вересня 2023, 15:00
Тетяна Штерєва редакторка розділу Lifestyle
Apple
Джерело: Unsplash

Цілком можливо, що компанія Apple запровадить високу частоту оновлення в екрани iPhone 16 та iPhone 16 Plus вже наступного року. Нині ця технологія є лише у моделей з приставкою Pro.

В коментарях шанувальники бренду одразу почали цікавитися подробицями.

Зараз дивляться
  • Є інформація щодо іPhone 16 Ultra?
  • Це ж вони мають і розмір збільшити?
  • В сенсі вища частота оновлення? Хіба може бути менше 120 Гц?

У відповідь топікстартер зазначив, що прокрутка, динамічні зображення та анімація мають стати більш плавними, однак, поки не можна із впевненістю стверджувати, що абсолютно всі нові моделі отримають екран з високою частотою. Можливо, показник у 120 Гц так і залишиться для версій Pro, натомість в інших частота екрану сягне 90 Гц.

Якщо ці прогнози справдяться, то шанувальникам бренду доведеться підготуватися до чергового стрибка цін на смартфони. Утім, цього року теж подейкували, що вартість iPhone 15 у преміум-комплектації побʼє рекорди. Проте, реальність виявилась іншою, і ціна в результаті підросла лише на $100.

Нагадаємо, Apple представила iPhone 15 на осінній презентації 12 вересня. Цього року базові версії iPhone 15 і iPhone 15 Plus отримали технологію Dynamic Island.

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