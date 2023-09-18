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Еще iPhone 15 не раскупили: инсайдеры заговорили об iPhone 16

18 сентября 2023, 15:00
Татьяна Штерева редактор раздела Lifestyle
Apple
Источник: Unsplash

Вполне возможно, что Apple введет высокую частоту обновления в экранах iPhone 16 и iPhone 16 Plus уже в следующем году. В настоящее время эта технология есть только у моделей с приставкой Pro.


— Majin Bu (@MajinBuOfficial) September 15, 2023

В комментариях поклонники бренда сразу начали интересоваться подробностями.

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  • Есть информация об iPhone 16 Ultra?
  • Это же они и размер увеличат?
  • В смысле, более высокая частота обновления? Разве может быть меньше 120 Гц?

В ответ топикстартер отметил, что прокрутка, динамические изображения и анимация должны стать более плавными, однако пока нельзя с уверенностью утверждать, что абсолютно все новые модели получат экран с высокой частотой. Возможно, показатель в 120 Гц так и останется для версий Pro, а у других частота экрана составит 90 Гц.

Если эти прогнозы оправдаются, то поклонникам бренда придется подготовиться к очередному скачку цен на смартфоны. Впрочем, в этом году тоже говорили, что стоимость iPhone 15 в премиум-комплектации побьет рекорды. Однако реальность оказалась иной, и цена в итоге подросла всего на $100.

Напомним, Apple представила iPhone 15 на осенней презентации 12 сентября. В этом году базовые версии iPhone 15 и iPhone 15 Plus получили технологию Dynamic Island.

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