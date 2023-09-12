Компанія Apple провела презентацію 12 вересня – фанатам показали купу цікавих новинок. Йдеться про iPhone 15 з Type-C, розумний годинник Apple Watch з новим екраном, Apple Watch Ultra 2 з топовим чипсетом і навушники AirPods з оновленою зарядкою.

Що показала Apple на презентації 2023 року – далі в матеріалі

iPhone 15

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Родзинкою заходу 12 вересня стали оновлені смартфони – iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro і iPhone 15 Pro Max.

Усі модифікації отримали нову зарядку Type-C замість Lightning. Тепер смартфони Apple можна заряджати кабелем від Android-пристроїв.

Злегка змінився і дизайн – рамки стали закругленими, особливо на задній частині. Очікується, що так смартфон буде зручніше тримати.

Розміри нових смартфонів:

iPhone 15 (6,1 дюйма)

iPhone 15 Plus (6,7 дюйма)

iPhone 15 Pro (6,1 дюйма)

iPhone 15 Pro Max (6,7 дюйма)

Базові iPhone 15 отримали минулорічні чипсети A16, а топові – оновлений A17 Pro, який на 10% швидший.

iPhone 15 оснащений OLED-дисплеєм Super Retina – пікова яскравість досягає 2000 ніт, що в 2 рази більше, ніж у попередників.

iPhone 15 отримали 48-мегапіксельний датчик від iPhone 14 Pro – є можливість зйомки в 4k-форматі.

iPhone 15 Pro і iPhone 15 Pro Max отримали корпус зі сплаву титану та алюмінію, а також кнопку Action Button, яку можна налаштовувати під різні функції.

В Apple запевняють, що їм вдалося покращити роботу камери – це стосується і нічної зйомки, і широкоформатного відео.

У компанії також розкрили нові ціни – особливих змін порівняно з торішніми моделями не виявилося:

Phone 15 – від $799

iPhone 15 Plus – від $899

iPhone 15 Pro – від $999

iPhone 15 Pro Max – від $1199.

Apple Watch 9

На презентації 12 вересня також показали розумний годинник. Головна зміна – новий чипсет S9, який на 60% потужніший і на 30% швидший за торішній процесор. Час автономної роботи – 18 годин.

Також Siri буде оброблятися прямо в годиннику, що робить спілкування безпечним. Дисплей став яскравішим – удвічі більшим порівняно з минулим роком.

Основний упор був на використання перероблених матеріалів.

Ціна на Apple Watch 9 – від $399.

Apple Watch Ultra 2

Тут помітно поліпшили екран – він отримав яскравість у 3000 ніт, що дає змогу все чітко бачити навіть у сонячний день. Час автономної роботи – від 36 до 72 годин залежно від режиму.

Ціна на Apple Watch Ultra 2 – від $799.

AirPods

Нових навушників на презентації 12 вересня Apple так і не представила – під час показу iPhone 15 лише заявили, що AirPods отримають кейс із зарядкою Type-C. Тепер бездротовий гаджет заряджатиметься кабелем від Android-пристроїв, і від технології Lightning довелося відмовитися.