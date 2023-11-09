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Шахраї розсилають листи з вірусом “від Укренерго”: як розпізнати фішинг

9 Листопада 2023, 17:01
Валентина Чорна редакторка стрічки
хакери, шахраї, ноутбук
Джерело: Pexels

Шахраї розсилають листи з вірусом зі сторонніх адрес начебто від НЕК Укренерго.

В Укренерго попередили українців про фішинг

У компанії показали фотозразок небезпечних листів, які шахраї намагаються розсилати начебто від Укренерго. Такі листи можуть містити вірус.

фішинг

Фото: НЕК Укренерго

В Укренерго закликають українців звернути увагу на ознаки фальсифікації, перша з яких – лист відправлено не з офіційної адреси.

Зараз дивляться

Всі співробітники НЕК Укренерго користуються поштою лише з доменом @ua.energy. Якщо вам прийшов лист від компанії з іншого домену – видаляйте, не відкриваючи.

– ДП Укренерго не існує. Офіційна назва компанії, яка використовується у діловому листуванні – НЕК Укренерго. До 2019 року використовувалась офіційна назва ДП НЕК Укренерго, – пояснили в компанії.

Також наголошується, що співробітники НЕК Укренерго не ведуть листування без зазначення повних даних відправника і не використовують російську мову.

НЕК Укренерго вже звернулось до правоохоронних органів з проханням знайти шахраїв, які неправомірно використовують дані компанії.

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Джерело: НЕК Укренерго

Теги
Інтернет-шахрайство Укренерго Хакери Шахраї
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