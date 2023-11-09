Мошенники рассылают письма с вирусом с посторонних адресов якобы от НЭК Укрэнерго.
В Укрэнерго предупредили украинцев о фишинге
В компании показали фотообразец опасных писем, которые мошенники пытаются рассылать якобы от Укрэнерго. Такие письма могут содержать вирус.
В Укрэнерго призывают украинцев обратить внимание на признаки фальсификации, первый из которых — письмо отправлено не с официального адреса.
Все сотрудники НЭК Укрэнерго пользуются почтой исключительно с доменом @ua.energy. Если вам пришло письмо от компании с другого домена — удаляйте, не открывая.
— ГП Укрэнерго не существует. Официальное название компании, которое используется в деловой переписке — НЭК Укрэнерго. До 2019 года использовалось официальное название ГП НЭК Укрэнерго, — объяснили в компании.
Также отмечается, что сотрудники НЭК Укрэнерго не ведут переписку без указания полных данных отправителя и не используют русский язык.
НЭК Укрэнерго уже обратилось в правоохранительные органы с просьбой найти мошенников, которые неправомерно используют данные компании.
Источник: НЕК Укренерго