iPhone 13 став найпопулярнішим смартфоном у першому кварталі 2022 року. У топ-5 моделей з найбільшим продажем, смартфони від Apple займають відразу три місця.

Про це заявив аналітик Франсіско Херонімо, який спирається на дані аналітичної компанії IDC.

Top 5 Most sold smartphones in 1Q22:

1. iPhone 13

2. iPhone 13 Pro Max

3. Galaxy A12

4. iPhone 13 Pro

5. Galaxy A32@Apple revenues from the iPhone 13 range totalled $42B (>84% of total iPhone sales). @SamsungMobile leads in the low-end, but it only generated $3.6B (A12&A32) pic.twitter.com/BkuGQaOsW1

— Francisco Jeronimo (He/Him) (@fjeronimo) May 17, 2022