iPhone 13 став найпопулярнішим смартфоном у першому кварталі 2022 року. У топ-5 моделей з найбільшим продажем, смартфони від Apple займають відразу три місця.

Про це заявив аналітик Франсіско Херонімо, який спирається на дані аналітичної компанії IDC.

Top 5 Most sold smartphones in 1Q22:

1. iPhone 13

2. iPhone 13 Pro Max

3. Galaxy A12

4. iPhone 13 Pro

5. Galaxy A32@Apple revenues from the iPhone 13 range totalled $42B (>84% of total iPhone sales). @SamsungMobile leads in the low-end, but it only generated $3.6B (A12&A32) pic.twitter.com/BkuGQaOsW1 — Francisco Jeronimo (He/Him) (@fjeronimo) May 17, 2022

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За даними Франциско, друге місце займає топова версія iPhone 13 Pro Max, яка має чудову камеру, великий екран та потужний процесор.

На третьому місці розташувався бюджетник Samsung Galaxy A12 – він може похвалитися середніми характеристиками, але запропонувати дуже низьку ціну.

Четверте місце за iPhone 13 Pro, а п’яте за пристроєм від Samsung – Galaxy A32.

Продаж лінійки iPhone 13 приніс Apple $42 млрд — зі всіх смартфонів компанії купують в основному саме 13 модель. Показник тримається лише на рівні 84%. Компанія Samsung чудово себе показує на ринку бюджетників – корпорація заробила $3,6 млрд за перший квартал.

Зараз Apple зосереджена на майбутніх смартфонах – iPhone 14 представлять публіці вже цієї осені. Інсайдери повідомляють, що щорічна презентація запланована на 13 вересня — у продаж надійдуть базовий iPhone 14, версія Max, Pro та Pro Max. Вже в середині вересня також стане доступною й iOS 16, яку представлять на початку літа на заході WWDC.