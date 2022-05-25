iPhone 13 стал самым популярным смартфоном в первом квартале 2022 года. В топ-5 моделей с самыми большими продажами, смартфоны от Apple занимают сразу три места.

Об этом заявил аналитик Франсиско Херонимо, который опирается на данные аналитической компании IDC.

Top 5 Most sold smartphones in 1Q22:

1. iPhone 13

2. iPhone 13 Pro Max

3. Galaxy A12

4. iPhone 13 Pro

5. Galaxy A32@Apple revenues from the iPhone 13 range totalled $42B (>84% of total iPhone sales). @SamsungMobile leads in the low-end, but it only generated $3.6B (A12&A32) pic.twitter.com/BkuGQaOsW1 — Francisco Jeronimo (He/Him) (@fjeronimo) May 17, 2022

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По данным Франциско, второе место занимает топовая версия iPhone 13 Pro Max, которая имеет отличную камеру, большой экран и мощный процессор.

На третьем месте расположился бюджетник Samsung Galaxy A12 — он может похвастаться средними характеристиками, но при этом предложить очень низкую цену.

Четвертое место за iPhone 13 Pro, а пятое за устройством от Samsung — Galaxy A32.

Продажи линейки iPhone 13 принесли Apple $42 млрд — из всех смартфонов компании покупают в основном именно 13 модель. Показатель держится на уровне 84%. Компания Samsung отлично себя показывает на рынке бюджетников — корпорация заработала $3,6 млрд за первый квартал.

Сейчас Apple сосредоточена на будущих смартфонах — iPhone 14 представят публике уже этой осенью. Инсайдеры сообщают, что ежегодная презентация запланирована на 13 сентября — в продажу поступят базовый iPhone 14, версия Max, Pro и Pro Max. Уже в средине сентября также станет доступной и iOS 16, которую представят в начале лета на мероприятии WWDC.