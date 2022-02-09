Сьогодні, 9 лютого, відбудеться презентація Samsung Galaxy Unpacked, на якій очікується анонс флагманських смартфонів Galaxy S22. Захід розпочнеться о 17.00 за київським часом.

Онлайн-трансляція презентації доступна на офіційному YouTube-каналі компанії Samsung.

Раніше компанія Samsung повідомила, що захід Galaxy Unpacked пройде як у реальному світі, так і одночасно у віртуальній реальності. Фанати метавсесвіту також зможуть брати участь у події.

– Справжні інновації не просто розвиваються разом із світом – вони трансформують його. Тому ми продовжуємо розширювати звичні можливості смартфонів, щоб створювати пристрої, які допомагають нам рухатися вперед та формують майбутнє. Приєднуйтесь до презентації Galaxy Unpacked і ви станете свідками народження нових трендів та стандартів у створенні інноваційних смартфонів серії Galaxy S, – повідомили представники Samsung.

Слоган презентації Galaxy Unpacked – Порушуй правила можливого. На заході мають представити флагманські смартфони Galaxy S22, Galaxy S22+ та Galaxy S22 Ultra, а також планшети Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+ та Galaxy Tab S8 Ultra.