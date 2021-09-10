Компанія Samsung анонсувала шість ремінців до наручних годинників Galaxy Watch 4, виготовлених з перероблених і екологічно чистих матеріалів, включно зі шкіркою яблука.

Купити ремінці не так вже й просто — це лімітована серія, яку Samsung створювала разом з модельєром Самі Міро. Він також відомий завдяки роботі з екологічно чистими переробленими матеріалами.

І хоча ремінці зроблені зі шкірки яблук, ціна на них серйозна — від $39,99.

До колекції увійшли шість дизайнів, так що кожен зможе знайти собі схожий за стилем аксесуар.

За заявами Samsung, матеріал по зовнішньому вигляду і структурі схожий на шкіру, хоч і зроблений з фруктів. Деякі моделі зроблені з термопластичного поліуретану, який можна повністю переробити.

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Компанія додатково подбала про зовнішній вигляд годинника, випустивши нові дизайни циферблатів, які відмінно поєднуються з новими ремінцями. Їх можна безкоштовно завантажити в магазині Google Play.

Використання екологічно чистих матеріалів для Samsung не в новинку — компанія продає свою продукцію в коробках, які можна з легкістю переробити.

Нагадаємо, що компанія представила Samsung Galaxy Watch 4 на початку серпня на заході Galaxy Unpacked. Серед головних фішок — зображення даних про кількість води, м’язів і кісткової маси в організмі людини. За заявою Samsung, точність показників досягає 98%.