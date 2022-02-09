Сегодня, 9 февраля, состоится презентация Samsung Galaxy Unpacked, на которой ожидается анонс флагманских смартфонов Galaxy S22. Мероприятие начнется в 17.00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция презентации доступна на официальном YouTube канале компании Samsung.

Ранее компания Samsung сообщила, что мероприятие Galaxy Unpacked пройдет как в реальном мире, так и одновременно в виртуальной реальности. Фанаты метавселенной также смогут участвовать в событии.

– Настоящие инновации не просто развиваются вместе с миром – они трансформируют его. Поэтому мы продолжаем расширять привычные возможности смартфонов для создания устройств, которые помогают нам двигаться вперед и формируют будущее. Присоединяйтесь к презентации Galaxy Unpacked и вы станете свидетелями рождения новых трендов и стандартов в создании инновационных смартфонов серии Galaxy S, — сообщили представители Samsung.

Слоган презентации Galaxy Unpacked – Нарушай правила возможного. На мероприятии должны быть представлены флагманские смартфоны Galaxy S22, Galaxy S22+ и Galaxy S22 Ultra, а также планшеты Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+ и Galaxy Tab S8 Ultra.