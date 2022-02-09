Компанія Samsung презентувала нові флагманські смартфони – Galaxy S22, Galaxy S22 Plus та Galaxy S22 Ultra. Пристрої показали на щорічній презентації Galaxy Unpacked 9 лютого.

Так, базовий Galaxy S22 отримав 6,1-дюймовий екран AMOLED з роздільною здатністю FullHD+ та адаптивною частотою оновлення 120 Гц. На задній частині – основна камера на 50 Мп, ширококутний модуль на 12 Мп та зум-модуль на 10 Мп зі збільшенням 3x. У компанії також зазначили, що новий S22 помітно покращить зйомку вночі, якщо порівнювати з попередніми моделями.

Фронтальна камера для селфі має роздільну здатність 10 Мп.

Galaxy S22 отримав процесор Snapdragon 8 Gen 1 та Exynos 2200, залежно від ринку. Місткість оперативної пам’яті – 8 Гб. На вибір обсяг сховища доступний у розмірах 128/256 Гб. Апарат також оснастили акумулятором на 3700 мАг за допомогою швидкої зарядки 25 Вт.

Ціна на Galaxy S22 починається від $799.

Покращена модифікація Galaxy S22 Plus отримала збільшений дисплей на 6,6 дюйма та акумулятор на 4500 мАг з підтримкою швидкої зарядки на 45 Вт. Galaxy S22 та Galaxy S22 Plus доступні у чорному, білому, зеленому та у кольорі рожеве золото.

Ціна на Galaxy S22 Plus починається від $999.

Найтоповіша модель в лінійці – Galaxy S22 Ultra. Флагман отримав 6,8-дюймовий екран з роздільною здатністю QHD+ та основну камеру на 108 Мп та додатковий телезум-модуль на 10 Мп зі збільшенням 10x, а також ультраширокий об’єктив на 12 Мп, та 10 Мп камера зі збільшенням 3х. На передній частині пристрою розташували фронтальну камеру на 40 Мп.

Покупці можуть вибрати різні модифікації – з 8 та 12 Гб оперативної пам’яті та 128/256/512/1 Тб обсягу сховища. Смартфон отримав батарею місткістю 5000 мАг з підтримкою швидкої зарядки на 45 Вт. Новинка також отримала місце для зберігання стилусу.

Ціна на Galaxy S22 Ultra стартує від $1199.

За даними ЗМІ, в Україні ціна на Galaxy S22 стартує від 27 999 грн, на Galaxy S22 Plus – від 32 999 грн, а на топовий Galaxy S22 Ultra – від 39 999 грн.