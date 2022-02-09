Компания Samsung презентовала новые флагманские смартфоны — Galaxy S22, Galaxy S22 Plus и Galaxy S22 Ultra. Устройства показали на ежегодной презентации Galaxy Unpacked 9 февраля.

Так, базовый Galaxy S22 получил 6,1-дюймовый экран AMOLED с разрешением FullHD+ и адаптивной частотой обновления 120 Гц. На задней части — основная камера на 50 Мп, широкоугольный модуль на 12 Мп и зум-модуль на 10 Мп с увеличением 3x. В компании также отметили, что новый S22 заметно улучшит съемку в ночное время, если сравнивать с предыдущими моделями.

Фронтальная камера для селфи имеет разрешение в 10 Мп.

Galaxy S22 получил процессор Snapdragon 8 Gen 1 и Exynos 2200, в зависимости от рынка. Объем оперативной памяти — 8 Гб. На выбор, объем хранилища доступен в размерах 128/256 Гб. Аппарат также оснастили аккумулятором на 3700 мАч с поддержкой быстрой зарядки 25 Вт.

Цена на Galaxy S22 начинается от $799.

Улучшенная модификация Galaxy S22 Plus получила увеличенный дисплей на 6,6 дюйма и аккумулятор на 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 45 Вт. Galaxy S22 и Galaxy S22 Plus доступны в черном, белом, зеленом и в цвете розовое золото.

Цена на Galaxy S22 Plus начинается от $999.

Самая топовая модель в линейке — Galaxy S22 Ultra. Флагман получил 6,8-дюймовый экран с разрешением QHD+ и основную камеру на 108 Мп и дополнительный телезум-модуль на 10 Мп с увеличением 10x, а также ультраширокий объектив на 12 Мп, и 10 Мп камера с увеличением 3х. На передней части устройства расположили фронтальную камеру на 40 Мп.

Покупатели могут выбрать различные модификации — с 8 и 12 Гб оперативной памяти и 128/256/512/1 Тб объема хранилища. Смартфон получил батарею емкостью в 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 45 Вт. Новинка также получила место для хранения стилуса.

Цена на Galaxy S22 Ultra стартует от $1 199.

По данным СМИ, в Украине цена на Galaxy S22 стартует от 27 999 грн, на Galaxy S22 Plus — от 32 999 грн, а на топовый Galaxy S22 Ultra — от 39 999 грн.