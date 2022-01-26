Співробітник компанії GSC Game World розповів нові подробиці про гру S.T.A.L.K.E.R. 2. Так, дуже скоро покажуть геймплейний ролик, а у нової внутрішньоігрової валюти буде своя передісторія, яка впишеться в сюжет.

– Гра не виявиться котом у мішку. Вона буде зрозуміла людям, які її купують – як геймплейно, так і візуально, – заявив PR-менеджер GSC Game World Захар Бочаров.

Сама розробка S.T.A.L.K.E.R. 2 почалася ще задовго до анонсу у 2018 році. Ще тоді вирішили будувати гру на движку Unreal Engine – все заради красивої графіки та можливості покращення.

PR-менеджер GSC заявив, що розробка йде за планом – студія не намагається підкупити фанатів тим, чого не буде у грі.

Геймплейний ролик обов’язково покажуть — автори знають про очікування гравців. Поки що в мережі доступний лише трейлер 2021 року.

Провальна ідея запустити NFT ніяк не вплине на гру — компанія GSC нічого не втратила через скасування ідеї.

Розробники гри самостійно записали майже всі звуки для проєкту. Саундтрек також створювався з нуля.

У грі з’явиться нова валюта – купони. У цих грошей буде своя передісторія, яка вписується в загальну розповідь.

Моди стануть неодмінною частиною S.T.A.L.K.E.R. 2 – розробники готують повноцінні інструменти до релізу.

Автори гри вирішили сфокусуватися на поодинокому проходженні. Через це мультиплеєр вийде трохи згодом.

Нагадаємо, що розробники вже кілька разів переносили реліз S.T.A.L.K.E.R. 2. Так, за планом GSC прем’єра відбудеться 8 грудня 2022 року.