Представник української компанії GSC розкрив системні вимоги довгоочікуваної гри S.T.A.L.K.E.R. 2. Ком’юніті-менеджер студії підтвердив, що у проекті також не буде кооперативного режиму – гравцеві доведеться поринути в історію про сталкерів у зоні ЧАЕС самостійно.

– Ми поки не розкриваємо подробиці про якість графіки та роздільну здатність. Опубліковані системні вимоги – попередні. Фінальні цифри будуть відомі ближче до релізу, – заявив представник GSC.

Окрім відсутності можливості проходження гри з друзями, геймерам не варто сподіватися і на вихід ремайстрів попередніх ігор серії S.T.A.L.K.E.R. Наразі команда розробників повністю сконцентрована на новому проекті, який вийде вже наступного року.

Актуальні системні вимоги S.T.A.L.K.E.R. 2

Мінімальні

ОС: Windows 10

Процесор: AMD Ryzen 5 1600X або Intel Core i5-7600K

Оперативна пам’ять: 8 ГБ

Відеокарта: Radeon RX 580 8GB або GeForce GTX 1060 6GB

Місце на диску: 150 ГБ

Рекомендовані

ОС: Windows 10

Процесор: AMD Ryzen 7 3700X або Intel Core i7-9700K

Оперативна пам’ять: 16 ГБ

Відеокарта: Radeon RX 5700 XT 8GB або GeForce RTX 2070 SUPER 8GB або GeForce GTX 1080 Ti 11GB

Місце на диску: 150 ГБ

Нагадаємо, що на вихід цієї гри фанати очікують понад 12 років. Компанія GSC кілька разів бралася за розробку продовження, але заморожувала роботу. Дату релізу також переносили дуже багато разів.

Відомо, що вихід S.T.A.L.K.E.R. 2 заплановано на 28 квітня 2022 року, а поки що фанати можуть насолодитися невеликим трейлером та артами з гри.