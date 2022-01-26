Сотрудник компании GSC Game World рассказал новые подробности об игре S.T.A.L.K.E.R. 2. Так, совсем скоро покажут геймплейный ролик, а у новой внутриигровой валюты будет своя предысторий, которая впишется в сюжет.

— Игра не окажется котом в мешке. Она будет понятна людям, которые ее покупают — как геймплейно, так и визуально, — заявил PR-менеджер GSC Game World Захар Бочаров.

Сама разработка S.T.A.L.K.E.R. 2 началась еще задолго до анонса в 2018 году. Еще тогда решили строить игру на движке Unreal Engine — все ради красивой графики и возможности улучшения.

PR-менеджер GSC заявил, что разработка идет по плану — студия не пытается подкупить фанатов тем, чего не будет в игре.

Геймплейный ролик обязательно покажут — авторы знают об ожиданиях игроков. Пока в сети доступен только трейлер 2021 года.

Провальная идея запустить NFT никак не повлияет на игру — компания GSC ничего не потеряла из-за отмены идеи.

Разработчики игры самостоятельно записали почти все звуки для проекта. Саундтрек также создавался с нуля.

В игре появится новая валюта — купоны. У этих денег будет своя предыстория, которая вписывается в общее повествование.

Моды станут неотъемлемой частью S.T.A.L.K.E.R. 2 — разработчики готовят полноценные инструменты к релизу.

Авторы игры решили сфокусироваться на одиночном прохождении. Из-за этого мультиплеер выйдет немного позже.

Напомним, что разработчики уже несколько раз переносили релиз S.T.A.L.K.E.R. 2. Так, по плану GSC премьера состоится уже 8 декабря 2022 года.