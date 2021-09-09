У мережі з’явилися знімки розумних окулярів від Facebook і Ray-Ban, які компанії ще не показували публіці. Фото з новинкою опублікував інсайдер EV у Twitter.

Відомо, що презентація новинки відбудеться 9 вересня 2021 року. Користувачі мережі можуть розглянути три моделі Ray-Ban Stories, які отримали оригінальні рамки від компанії. На зовнішній стороні рамки розташували камери з обох сторін, а також фізичну кнопку. Можливо, з її допомогою можна керувати роботою об’єктивів.

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Дивно, але на окулярах немає ніде згадки спільної роботи Ray-Ban з Facebook. Логотип соцмережі розміщений тільки на коробці, в якій аксесуар продається. У комплект також входить футляр, захисний чохол, кабель для зарядки, довідкове керівництво і гарантія.

Дизайн не викликав здивування в інсайдерів і користувачів мережі. Під час розробки, глава Facebook Марк Цукерберг повідомив, що вони отримають класичний дизайн окулярів, і крім камер вони не будуть відрізнятися від аналогів.

Компанії Facebook варто виділити ресурси не тільки на виробництво аксесуарів, але і на безпеку користувачів. Нещодавно експерти кібербезпеки виявили посилання на віруси в соцмережі. Для зараження пристроїв на Android використовувалися акаунти, які поширювали посилання на шкідливий код.