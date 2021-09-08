Експерти з компанії ESET повідомили про масове поширення двох вірусів через профілі Facebook. Шкідливі системи націлені на пристрої Android.

Віруси отримали назви 888 RAT і SpyNote, і вони маскуються під звичайні програми для смартфонів.

Експерти з кібербезпеки виявили 6 акаунтів Facebook, які поширювали віруси публічними групами. Відзначається, що за кількістю виявлених вірусів Україна займає друге місце, а на першому — Індія.

Фахівці також виявили 28 унікальних публікацій в Facebook в рамках шпигунської кампанії BladeHawk. У них були розміщені посилання для завантаження файлів з підробленими описами. Кількість завантажень вже перевищило 1 400 разів.

Віруси здатні завантажувати особисті дані користувачів із заражених пристроїв, видаляти файли, а також підписуватися на платні підписки, крадучи гроші. Шкідливий код здатний також дізнатися паролі та номери телефонів, отримуючи доступ до банківських карт.

Експерти не рекомендують відкривати підозрілі посилання, розміщені у відкритому доступі в мережі, включаючи Facebook.

Не тільки соцмережа Цукерберга привертає увагу зловмисників. Користувачі WhatsApp теж потрапляють до пасток хакерів. Проблема стосується тих, хто звантажив неофіційний сервіс FM WhatsApp, який нібито кращий за звичайний додаток.