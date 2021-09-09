В сети появились снимки умных очков от Facebook и Ray-Ban, которые компании еще не показывали публике. Фото с новинкой опубликовал инсайдер EV в Twitter.

Известно, что презентация новинки состоится 9 сентября 2021 года. Пользователи сети могут рассмотреть три модели Ray-Ban Stories, которые получили оригинальные рамки от компании. На внешней стороне рамки расположили камеры с обеих сторон, а также физическую кнопку. Возможно, с ее помощью можно управлять работой объективов.

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Удивительно, но на очках нет нигде упоминания совместной работы Ray-Ban с Facebook. Логотип соцсети размещен только на коробке, в которой аксессуар продается. В комплект также входит футляр, защитный чехол, кабель для зарядки, справочное руководство и гарантия.

Дизайн не вызвал удивление у инсайдеров и пользователей сети. Во время разработки, глава Facebook Марк Цукерберг сообщил, что они получат классический дизайн очков, и кроме камер они не будут отличаться от аналогов.

Компании Facebook стоит выделить ресурсы не только на производство аксессуаров, но и на безопасность пользователей. Недавно эксперты кибербезопасности обнаружили ссылки на вирусы в соцсети. Для заражения устройств на Android использовались аккаунты, которые распространяли ссылки на вредоносный код.