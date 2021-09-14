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Розумні годинники Apple Watch Series 7: новий дизайн і унікальні циферблати

14 Вересня, 20:34 Микола Олефіренко
Apple Watch 7
Джерело: Apple

Компанія Apple представила розумні годинники Apple Watch Series 7 на щорічній презентації 14 вересня. Захід проходив в онлайн-форматі через пандемію.

Новенькі годинники отримали змінений дизайн — це і стало головним оновленням аксесуара. Apple не змінювала зовнішній вигляд лінійки Watch ще з 2018 року.

Apple Watch

Для новинок розробили унікальні дизайни циферблатів, які підлаштовуються під звички користувача і його денну активність.

Це найміцніші годинники — виданий стандарт IP6X, є захист від пилу і бруду.

Функціонал залишився практично без змін — в Apple Watch 7 набір датчиків і технологій для контролю за здоров’ям власника такий самий, як і в Apple Watch 6.

Годинники також підтримують технологію Always on Display, яка дозволяє виводити всю корисну інформацію навіть під час блокування екрана, водночас майже не використовуючи заряд. Вперше функція з’явилася на Apple Watch 5 у 2019 році.

Apple Watch 7

Ціна на Apple Watch 7 починається від $399.

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