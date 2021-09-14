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Презентація Аpple 14 вересня 2021 (онлайн-трансляція)

14 Вересня, 07:00 Микола Олефіренко
iPhone

Компанія Apple планує провести щорічну презентацію iPhone 13 та інших пристроїв 14 вересня о 20.00 за київським часом.

Подивитися презентацію Apple 2021 можна в прямому ефірі на YouTube, або на сайті Apple, перейшовши за цим посиланням.

Компанія також буде транслювати презентацію на приставці Apple TV, яка працює в парі з будь-яким розумним телевізором.

За даними інсайдерів, компанія покаже відразу кілька гаджетів — довгоочікувані iPhone 13, Apple Watch Series 7 і AirPods 3.

Нові iPhone 13 з’являться відразу в чотирьох модифікаціях – iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro та iPhone 13 Pro Max.

І хоча дизайн не сильно змінився, розташування камер на задній панелі буде іншим.

Новинці обіцяють зменшений виріз на верхній частині дисплея для датчиків, а загальна якість камери помітно покращиться. Дисплей отримає частоту оновлення до 120 Гц, а також функцію Always on Display, завдяки якій основна інформація на екрані відображатиметься навіть під час блокування.

Апаратних змін теж багато — топова версія отримає обсяг пам’яті до 1 ТБ, а всі модифікації iPhone 13 оснастять чипсетом A15 власного виробництва Apple.

За даними інсайдерів, попередньо замовити новинки можна буде вже з 17 вересня, а в продажу гаджети з’являться 30 вересня.

Інший довгоочікуваний гаджет — розумний годинник Apple Watch Series 7. Тут змін не так вже й багато — обмежений функціонал не дозволяє кардинально змінювати принцип роботи аксесуарів.

Apple Watch 7 продаватимуться зі зміненими розмірами дисплеїв – 41 мм і 45 мм. Годинники отримають новий чипсет S7, який зробить аксесуар компактнішим.

Через виробництво нового типу дисплеїв, компанія зіткнулася з перебоями в постачаннях компонентів. За даними інсайдерів, годинники з’являться в продажу не раніше листопада в обмеженій кількості.

Компанія готує новий гаджет для меломанів — бездротові навушники AirPods 3, які з’являться в дизайні моделей Pro. AirPods третього покоління будуть схожими на топову модель AirPods Pro, але функціонал залишиться базовим — в навушники не буде режиму шумопоглинання. Навушникам також обіцяють збільшений час автономної роботи.

Факти ICTV стежитимуть за ходом презентації, щоб першими повідомити про новинки від Apple.

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