Компанія Apple планує провести щорічну презентацію iPhone 13 та інших пристроїв 14 вересня о 20.00 за київським часом.

Подивитися презентацію Apple 2021 можна в прямому ефірі на YouTube, або на сайті Apple, перейшовши за цим посиланням.

Компанія також буде транслювати презентацію на приставці Apple TV, яка працює в парі з будь-яким розумним телевізором.

За даними інсайдерів, компанія покаже відразу кілька гаджетів — довгоочікувані iPhone 13, Apple Watch Series 7 і AirPods 3.

Нові iPhone 13 з’являться відразу в чотирьох модифікаціях – iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro та iPhone 13 Pro Max.

If today’s news about the iPhone storage configurations is accurate, these could be the potential prices of the upcoming iPhone 13 series. Remember, this is just speculation and in no way final until confirmed at the #AppleEvent pic.twitter.com/WntIbH65Yv

— Apple Hub (@theapplehub) September 12, 2021