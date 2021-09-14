Компанія Apple планує провести щорічну презентацію iPhone 13 та інших пристроїв 14 вересня о 20.00 за київським часом.

Подивитися презентацію Apple 2021 можна в прямому ефірі на YouTube, або на сайті Apple, перейшовши за цим посиланням.

Компанія також буде транслювати презентацію на приставці Apple TV, яка працює в парі з будь-яким розумним телевізором.

За даними інсайдерів, компанія покаже відразу кілька гаджетів — довгоочікувані iPhone 13, Apple Watch Series 7 і AirPods 3.

Нові iPhone 13 з’являться відразу в чотирьох модифікаціях – iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro та iPhone 13 Pro Max.

If today’s news about the iPhone storage configurations is accurate, these could be the potential prices of the upcoming iPhone 13 series. Remember, this is just speculation and in no way final until confirmed at the #AppleEvent pic.twitter.com/WntIbH65Yv — Apple Hub (@theapplehub) September 12, 2021

І хоча дизайн не сильно змінився, розташування камер на задній панелі буде іншим.

Новинці обіцяють зменшений виріз на верхній частині дисплея для датчиків, а загальна якість камери помітно покращиться. Дисплей отримає частоту оновлення до 120 Гц, а також функцію Always on Display, завдяки якій основна інформація на екрані відображатиметься навіть під час блокування.

Апаратних змін теж багато — топова версія отримає обсяг пам’яті до 1 ТБ, а всі модифікації iPhone 13 оснастять чипсетом A15 власного виробництва Apple.

За даними інсайдерів, попередньо замовити новинки можна буде вже з 17 вересня, а в продажу гаджети з’являться 30 вересня.

Інший довгоочікуваний гаджет — розумний годинник Apple Watch Series 7. Тут змін не так вже й багато — обмежений функціонал не дозволяє кардинально змінювати принцип роботи аксесуарів.

Apple Watch 7 продаватимуться зі зміненими розмірами дисплеїв – 41 мм і 45 мм. Годинники отримають новий чипсет S7, який зробить аксесуар компактнішим.

New story: Apple Watch Series 7 and its larger screen detailed + new watch faces revealed. Details on screen size, screen resolution, and new features here https://t.co/UqV77wHv7u — Mark Gurman (@markgurman) September 2, 2021

Через виробництво нового типу дисплеїв, компанія зіткнулася з перебоями в постачаннях компонентів. За даними інсайдерів, годинники з’являться в продажу не раніше листопада в обмеженій кількості.

Компанія готує новий гаджет для меломанів — бездротові навушники AirPods 3, які з’являться в дизайні моделей Pro. AirPods третього покоління будуть схожими на топову модель AirPods Pro, але функціонал залишиться базовим — в навушники не буде режиму шумопоглинання. Навушникам також обіцяють збільшений час автономної роботи.

AirPods 3 coming at Apple’s September 14 event, according to Kuo https://t.co/vuMPiy6ful pic.twitter.com/fk4DwTb6i6 — AppleTrack (@appltrack) September 12, 2021

Факти ICTV стежитимуть за ходом презентації, щоб першими повідомити про новинки від Apple.