Компания Apple представила умные часы Apple Watch Series 7 на ежегодной презентации 14 сентября. Мероприятие проходило в онлайн-формате из-за пандемии.

Новенькие часы получили измененный дизайн — это и стало главным обновлением аксессуара. Apple не меняла внешний вид линейки Watch еще с 2018 года.

Для новинок разработали уникальные дизайны циферблатов, которые подстраиваются под привычки пользователя и его дневную активность.

Это самые прочные часы — выдан стандарт IP6X, есть защита от пыли и грязи.

Функционал остался практически без изменений — в Apple Watch 7 набор датчиков и технологий для контроля за здоровьем владельца такой же, как и в Apple Watch 6.

Часы также поддерживают технологию Always on Display, которая позволяет выводить всю полезную информацию даже во время блокировки экрана, при этом почти не используя заряд. Впервые функция появилась на Apple Watch 5 в 2019 году.

Цена на Apple Watch 7 начинается от $399.