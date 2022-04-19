Розробник мінігри єБайрактар Максим Матяш представив свою нову роботу Steal Russian Tank – у ній потрібно буде красти військову техніку РФ за допомогою трактора.

Так, новинка вже доступна для безкоштовного звантаження на Android та iOS – це можна зробити в App Store та Google Play.

– Я займався розробкою гри у вільний від роботи час. На це пішло близько тижня. Моє завдання було зробити гру якнайшвидше, щоб не влаштовувати довгобуд, – заявив Матяш.

Механіка новинки вже давно всім відома – вона взята із класичної змійки. В оригінальній грі 1997 року геймери керували змією, яка поглинала яйця. У новому проєкті Максима треба сісти за кермо трактора, який буксирує танки. У техніки РФ поступово закінчує паливо, або вона просто виходить з ладу — після цього за справу береться сміливий фермер з українським прапором.

У грі є кілька режимів та показник результатів.

Новинка стане популярною на тлі старань мирних жителів України на тлі війни з Росією. Відомо багато випадків буксирування військової техніки ворога за допомогою сільськогосподарського транспорту.