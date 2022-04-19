Разработчик мини-игры єБайрактар Максим Матяш представил свою новую работу Steal Russian Tank — в ней нужно будет красть военную технику РФ с помощью трактора.

Так, новинка уже доступна для бесплатного скачивания на Android и iOS — это можно сделать в App Store и Google Play.

— Я занимался разработкой игры в свободное от работы время. На это ушло около недели. Моя задача была сделать игру как можно быстрее, чтобы не устраивать долгострой, — заявил Матяш.

Механика новинка уже давно всем известна — она взята из классической змейки. В оригинальной игре 1997 года геймеры управляли змеей, которая поглощала яйца. В новом проекте Максима нужно сесть за руль трактора, который буксирует танки. У техники РФ постепенно заканчивает топливо, или же она просто выходит из строя — после этого за дело берется смелый фермер с украинским флагом.

В игре есть несколько режимов, а также показатель результатов.

Новинка станет популярной на фоне стараний мирных жителей Украины на фоне войны с Россией. Известно много случаев буксирования военной техники врага с помощью сельскохозяйственного транспорта.