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Українські програмісти створили гру «Допоможи путіну зустрітися з Кобзоном»

11 Квітня 2022, 19:46
Ольга Тищук Директор департаменту інтернет-проектів Starlight News
Українські програмісти створили гру «Допоможи путіну зустрітися з Кобзоном»

Українські розробники створили гру «Help putin meet Kobzon» (Допоможи путіну зустрітися з Кобзоном), аби кожен міг зняти стрес і допомогти фінансово ЗСУ.

Онлайн-гра – безкоштовна і доступна з мобільних телефонів на базі Android за посиланням: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ukrDGInc.KIllPutin.

– Мільйони українців та людей в усьому світі, що мають здоровий глузд, найбільше всього сьогодні бажають аби путін помер, – повідомляють в прес-релізі автори проєкту.

Гра «Help putin meet Kobzon» дозволить зняти стрес та вбити путіна кількома різними знаряддями та зброєю. Головний герой гри може зустріти смерть як за допомогою традиційних знарядь убивства – пістолету та джедайского меча; так і за допомогою побутових речей – путіна можна прибити сковорідкою, заколоти виделками, поцілити в нього дротиками або лайном.

Кожен гравець, крім зняття стресу і отримання переможного повідомлення, на яке чекає вся Україна: «Ура! Нарешті путін сьогодні помер!», може переказати кошти на допомогу ЗСУ.

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Теги
Відеоігри , Володимир Путін
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