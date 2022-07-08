Компанія-розробник комп’ютерних ігор Wargaming продала свої бізнеси в Росії та Білорусі.

З кінця червня новим власником білоруського СТОВ Гейм стрім та російського ТОВ Леста є бізнесмен із РФ Малік Хатажаєв. Про це повідомляє Dev.by.

Варто зазначити, що Wargaming встигла продати свої частки до ухвали ради міністрів РБ, згідно з якою акціонери з недружніх країн не мають права продати свої частки в 190 компаніях. Постанова набула чинності з 1 липня 2022 року.

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Малік Хатажаєв 12 років був гендиректором російської студії Wargaming.

Сама компанія відома розробками комп’ютерних ігор, зокрема World of Tanks та World of Warships.

Про те, що Wargaming йде з РФ та Білорусі, стало відомо в квітні. Озвучувати причини рішення в компанії не стали, проте очевидно, що на них вплинула повномасштабна війна в Україні, яку розпочала Росія.