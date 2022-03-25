Стримінговий сервіс Spotify йде з російського ринку. Спочатку платформа заборонила продавати в РФ преміум підписку, а тепер взагалі заявила про припинення роботи.

– Spotify припиняє свою діяльність у РФ. Раніше сервіс перестав продавати преміум підписку, а тепер зовсім йде з ринку, – заявив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

Шведська газета Dagens Nyheter (Spotify – шведський сервіс) із посиланням на заяву компанії пише, що Spotify припиняється свою роботу в РФ з квітня 2022 року.

У компанії зазначили, що сервіс хотів продовжувати роботу на території РФ, щоб мешканці країни мали доступ до незалежних джерел інформації. На платформі багато подкастів, зокрема новинних та аналітичних.

Однак закони, які нещодавно ухвалили в Росії, накладають додаткові обмеження на доступ до інформації, ліквідовують свободу вираження думок і криміналізують деякі види новин, – заявили в Spotify.

Офіс Spotify у РФ працював з 2020 року. Але недовго музика грала.

Що для росіян означає закриття Spotify

Річ у тому, що Spotify не перша музична платформа, що залишила РФ. Російські користувачі з радістю (з незрозумілих нам причин) кинуся кочувати в Яндекс.Музику та Вконтакте. Але й там на них чекав облом, оскільки закордонні музичні компанії заборонили використання своєї музики російськими сервісами. Тому слухати їм там залишається лише Бузову та Баскова.

Також відхід Spotify з російського ринку вдарить по місцевому шоу-бізнесу. Для тих, хто не знав, платформа платила артистам за прослуховування. А тепер, найімовірніше, ці заробітки обріжуться.