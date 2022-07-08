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Разработчик World of Tanks продал бизнесы в России и Беларуси

8 июля 2022, 10:48
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Разработчик World of Tanks продал бизнесы в России и Беларуси
Источник: Depositphotos

Компания-разработчик компьютерных игр Wargaming продала свои бизнесы в России и Беларуси.

С конца июня новым владельцем белорусского СООО Гейм стрим и российского ООО Леста является бизнесмен из РФ Малик Хатажаев. Об этом сообщает Dev.by.

Стоит отметить, что Wargaming успела продать свои доли до постановления совета министров РБ, согласно которому акционеры из недружественных стран не имеют права продать свои доли в 190 компаниях. Постановление вступило в силу 1 июля 2022 года.

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Малик Хатажаев 12 лет был гендиректором российской студии Wargaming.

Сама компания известна разработками компьютерных игр, в том числе World of Tanks и World of Warships. 

О том, что Wargaming уходит из РФ и Беларуси, стало известно в апреле.  Озвучивать причины решения в компании не стали, однако очевидно, что на них повлияла полномасштабная война в Украине, которую развязала Россия.

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