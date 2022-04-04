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Разработчик World of Tanks уходит из России и Беларуси

4 апреля 2022, 15:28
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Wargaming
Источник: Depositphotos

Крупная игровая компания Wargaming покидает Россию и Беларусь. Эта корпорация известна благодаря популярным играм — World of Tanks, World of Warplanes и World of Warships.

О решении белорусская компания заявила в своем блоге. Очевидно, что на такое решение руководство Wargaming пошло на фоне широкомасштабного вторжения России в Украину с 24 февраля — в этом ужасе неоднократно фиксировалось участие и Беларуси. Правда, озвучивать причины решения в компании не стали.

— За последние недели Wargaming провела стратегический обзор бизнес-операций по всему миру. Компания решила, что не будет владеть или управлять бизнесом в России и Беларуси и покинет обе страны, — заявили на сайте компании.

31 марта Wargaming уже передала свой бизнес компании Lesta Studio. Новый владелец World of Tanks и других игр будет решать дальнейшую судьбу продукции — скорее всего, проекты останутся доступными на территории РФ и Беларуси.

Однако в таком случае Wargaming не будет получать прибыль, с чем они согласились на фоне ухода из рынка двух стран.

— Компания не получит прибыли от этого процесса ни сегодня, ни в будущем. Наоборот, мы ожидаем значительных убытков в результате этого решения. Несмотря на масштабность этого шага, мы как компания уверены в будущем нашего бизнеса и стремимся предоставлять нашим игрокам качественные игры, — сообщается на сайте белорусской корпорации.

Wargaming также начала процесс закрытия своей студии в Минске.

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Теги
World of Tanks , Игры , Беларусь , Видеоигры , Війна в Україні , Россия
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