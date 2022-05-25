Влада США шукає нових союзників для подальших космічних місій. На тлі повномасштабного вторгнення в Україну NASA не відправлятиме на Місяць російських космонавтів.

Робота МКС фінансуватиметься до початку 2025 року, тому зараз NASA концентруватиме свою увагу на іншій місії – висадці людини на Місяць. Для цього необхідно більш тісно співпрацювати з іншими країнами, які зацікавлені в цьому – наприклад, в Азії.

Щодо місії на Місяць, вона отримала назву Artemis. Космічна програма складається із трьох етапів. Перша частина – відправлення ракети NASA Space Launch System без екіпажу. Далі політ вже здійснюватиметься з космонавтами на борту корабля Orion – вони мають облетіти Місяць у 2024 році та повернутися на Землю. Фінальна висадка на супутник Землі має відбутися у 2025-2026 роках у рамках польоту Artemis-3.

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Президент США Джо Байден та прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявили, що у місії також візьмуть участь і японські космонавти. Для цього необхідно побудувати місячну орбітальну станцію – у цьому хотіла брати участь і Росія. Проте на тлі санкцій її може замінити Японія.

На початку травня ще одна компанія зуміла довести, що готова до космічних місій. Boeing Starliner вперше за кілька років успішно стикувався з МКС – політ був без астронавтів, адже сам запуск був тестовим.