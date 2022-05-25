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Космос

Росія на Місяць не полетить: кого NASA відправить підкорювати супутник

25 Травня 2022, 16:21
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Росія на Місяць не полетить: кого NASA відправить підкорювати супутник
Джерело: Pixabay

Влада США шукає нових союзників для подальших космічних місій. На тлі повномасштабного вторгнення в Україну NASA не відправлятиме на Місяць російських космонавтів.

Робота МКС фінансуватиметься до початку 2025 року, тому зараз NASA концентруватиме свою увагу на іншій місії – висадці людини на Місяць. Для цього необхідно більш тісно співпрацювати з іншими країнами, які зацікавлені в цьому – наприклад, в Азії.

Щодо місії на Місяць, вона отримала назву Artemis. Космічна програма складається із трьох етапів. Перша частина – відправлення ракети NASA Space Launch System без екіпажу. Далі політ вже здійснюватиметься з космонавтами на борту корабля Orion – вони мають облетіти Місяць у 2024 році та повернутися на Землю. Фінальна висадка на супутник Землі має відбутися у 2025-2026 роках у рамках польоту Artemis-3.

Зараз дивляться

Президент США Джо Байден та прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявили, що у місії також візьмуть участь і японські космонавти. Для цього необхідно побудувати місячну орбітальну станцію – у цьому хотіла брати участь і Росія. Проте на тлі санкцій її може замінити Японія.

Лунная космическая станция

На початку травня ще одна компанія зуміла довести, що готова до космічних місій. Boeing Starliner вперше за кілька років успішно стикувався з МКС – політ був без астронавтів, адже сам запуск був тестовим.

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Джерело
Space
Теги
NASA, Місяць
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