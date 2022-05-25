Власти США ищут новых союзников для дальнейших космических миссий. На фоне полномасштабного вторжения в Украину NASA не будет отправлять на Луну российских космонавтов.

Работа МКС будет финансироваться до начала 2025 года, поэтому сейчас NASA будет концентрировать свое внимание на другой миссии — высадке человека на Луну. Для этого необходимо более тесно сотрудничать с другими странами, которые в этом заинтересованы — к примеру, в Азии.

Что касается миссии на Луну, она получила название Artemis. Космическая программа состоит из трех этапов. Первая часть — отправка ракеты NASA Space Launch System без экипажа. Далее полет уже будет осуществляться с космонавтами на борту корабля Orion — они должны облететь Луну в 2024 году и вернуться на Землю. Финальная высадка на спутник Земли должна состояться в 2025-2026 годах в рамках полета Artemis-3.

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Президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кисида заявили, что в миссии также примут участие и японские космонавты. Для этого необходимо построить лунную орбитальную станцию — в этом хотела участвовать и Россия. Однако на фоне санкций, ее может заменить Япония.

В начале мая еще одна компания сумела доказать, что готова к космическим миссиям. Boeing Starliner впервые за несколько лет успешно состыковался с МКС — полет был без астронавтов, ведь сам запуск был тестовым.