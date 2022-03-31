Російські хакери здійснили атаки на об’єкти НАТО. Хакерське угруповання під назвою Coldriver намагалося зламати та завдати шкоди тренувальним центрам НАТО та військовим організаціям східних країн.

Про це заявив підрозділ Google з аналізу загроз.

– Вперше TAG зафіксувала атаки Coldriver, метою якої стали військові органи кількох країн Східної Європи, а також Centre of Excellence НАТО, – заявили експерти корпорації.

Так, головною метою зловмисників були дані користувача – паролі, а також дані кредитних карток для подальшої крадіжки коштів.

За даними Google про результати атак невідомо – хакери використовували нові електронні пошти Gmail, відстежити їхню активність практично неможливо. На щастя, фішинг у сервісі пошукача не увінчався успіхом.

Нагадаємо, що жителі України на тлі повномасштабного вторгнення Росії постійно зазнають атак зловмисників – мешканцям нашої країни постійно приходять листи з програмою, яка краде паролі та файли. Так, багатьом надійшов лист із темою Нова програма для запису в журнал – його не варто відкривати, і категорично заборонено завантажувати вкладені файли або запускати їх на пристрої, а також переходити за посиланнями.