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Російські хакери атакували тренувальні центри НАТО

31 Березня 2022, 16:22
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Хакер
Джерело: Depositphotos

Російські хакери здійснили атаки на об’єкти НАТО. Хакерське угруповання під назвою Coldriver намагалося зламати та завдати шкоди тренувальним центрам НАТО та військовим організаціям східних країн.

Про це заявив підрозділ Google з аналізу загроз.

– Вперше TAG зафіксувала атаки Coldriver, метою якої стали військові органи кількох країн Східної Європи, а також Centre of Excellence НАТО, – заявили експерти корпорації.

Так, головною метою зловмисників були дані користувача – паролі, а також дані кредитних карток для подальшої крадіжки коштів.

За даними Google про результати атак невідомо – хакери використовували нові електронні пошти Gmail, відстежити їхню активність практично неможливо. На щастя, фішинг у сервісі пошукача не увінчався успіхом.

Нагадаємо, що жителі України на тлі повномасштабного вторгнення Росії постійно зазнають атак зловмисників – мешканцям нашої країни постійно приходять листи з програмою, яка краде паролі та файли. Так, багатьом надійшов лист із темою Нова програма для запису в журнал – його не варто відкривати, і категорично заборонено завантажувати вкладені файли або запускати їх на пристрої, а також переходити за посиланнями.

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Джерело
Google
Теги
Google , Війна в Україні , Хакери , Хакерські атаки
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