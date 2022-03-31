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Российские хакеры атаковали тренировочные центры НАТО

31 марта 2022, 16:22
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Хакер
Источник: Depositphotos

Российские хакеры совершили атаки на объекты НАТО. Хакерская группировка под названием Coldriver пыталась взломать и нанести вред тренировочным центрам НАТО и военным организациям восточных стран. 

Об этом заявило подразделение Google по анализу угроз.

— Впервые TAG зафиксировала атаки Coldriver, целью которой стали военные органы нескольких стран Восточной Европы, а также Centre of Excellence НАТО, – заявили эксперты корпорации.

Так, главной целью злоумышленников были пользовательские данные — пароли, а также данные кредитных карт для дальнейшей кражи средств.

По данным Google о результатах атак неизвестно — хакеры использовали новые электронные почты Gmail, отследить их активность практически невозможно. К счастью, фишинг в сервисе поисковика не увенчался успехом. 

Напомним, что жители Украины на фоне полномасштабного вторжения России постоянно подвергаются атакам злоумышленников — жителям нашей страны постоянно приходят письма с программой, которая ворует пароли и файлы. Так, многим пришло письмо с темой Новая программа для записи в журнал — его не стоит открывать, и категорически запрещено скачивать вложенные файлы или запускать их на устройстве, а также переходить по ссылкам.

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Источник
Google
Теги
Google , Війна в Україні , Хакеры , Хакерские атаки
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